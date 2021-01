NFL | 22000 spettatori presenti al Superbowl di Tampa | 7500 saranno operatori sanitari vaccinati

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Mentre siamo ufficialmente ai nastri di partenza del Championship Round che si giocherà domenica, arrivano novità importanti per quanto riguarda l’attesissimonumero 55. Domenica 7 febbraio 2021 l’ultimo atto della stagione NFL 2020-2021, che si disputerà al Raymond James Stadium di, in Florida, non sarà a porte chiuse. Questo si sapeva; come anticipato da tempo22.000ma, notizia delle ultime ore riportata da ESPN, 7.500 di questigià, ai qualiregalati biglietti gratis. Si rimarrà lontani, quindi, dai 65.857 posti disponibili (che possono diventare fino a 75.000) dell’impianto dove giocano i Buccaneers, ma lo “spauracchio” delle ...