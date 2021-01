New Start e armi nucleari. Biden vede il bluff di Putin (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rinnovo di cinque anni senza condizioni aggiuntive e poi un tavolo di negoziato per un nuovo sistema di controllo degli armamenti nucleari. È l’offerta di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti, alla Russia di Vladimir Putin a una paio di settimane dalla scadenza del trattato New Start, il più rilevante riferimento internazionale per la limitazione degli assetti nucleari. Arriva dopo l’apertura del Cremlino per un’intesa, recapitata a Washington poche ore prima del giuramento di Biden a Capitol Hill. PARLA IL PENTAGONO “La decisione del presidente Biden di cercare un’estensione dei cinque anni del New Start fa progredire la difesa della Nazione”, ha spiegato in una nota ufficiale l’addetto stampa del Pentagono, John Kirby. “Il rispetto del ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Rinnovo di cinque anni senza condizioni aggiuntive e poi un tavolo di negoziato per un nuovo sistema di controllo degli armamenti. È l’offerta di Joe, nuovo presidente degli Stati Uniti, alla Russia di Vladimira una paio di settimane dalla scadenza del trattato New, il più rilevante riferimento internazionale per la limitazione degli assetti. Arriva dopo l’apertura del Cremlino per un’intesa, recapitata a Washington poche ore prima del giuramento dia Capitol Hill. PARLA IL PENTAGONO “La decisione del presidentedi cercare un’estensione dei cinque anni del Newfa progredire la difesa della Nazione”, ha spiegato in una nota ufficiale l’addetto stampa del Pentagono, John Kirby. “Il rispetto del ...

