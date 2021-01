Netflix: svelata la serie che ha battuto i record di Bridgerton e La Regina degli Scacchi (Di venerdì 22 gennaio 2021) È europea la serie originale di Netflix che ha fatto le scarpe alle acclamate e cliccatissime serie Bridgerton e La Regina degli Scacchi che, dall’alto dei suoi 70 milioni di spettatori, ha battuto tutti: sto parlando di Lupin. Per gli amici Assane Diop, per tutti gli altri Paul Sernine, Raoul D’Andrésy, Luis Perenna, Salvator, Jim Barnett ma, soprattutto, Arsenio Lupin. pic.twitter.com/L9Gkf4E3Sp — Netflix Italia (@NetflixIT) January 10, 2021 La serie francese con Omar Sy nei panni di Assane Diop, un moderno Arsenio Lupin, è stata infatti vista da 70 milioni di utenti nei suoi primi 28 giorni. Per fare un paragone: Bridgerton nei suoi primi 28 giorni ha raggiunto 63 milioni di ... Leggi su biccy (Di venerdì 22 gennaio 2021) È europea laoriginale diche ha fatto le scarpe alle acclamate e cliccatissimee Lache, dall’alto dei suoi 70 milioni di spettatori, hatutti: sto parlando di Lupin. Per gli amici Assane Diop, per tutti gli altri Paul Sernine, Raoul D’Andrésy, Luis Perenna, Salvator, Jim Barnett ma, soprattutto, Arsenio Lupin. pic.twitter.com/L9Gkf4E3Sp —Italia (@IT) January 10, 2021 Lafrancese con Omar Sy nei panni di Assane Diop, un moderno Arsenio Lupin, è stata infatti vista da 70 milioni di utenti nei suoi primi 28 giorni. Per fare un paragone:nei suoi primi 28 giorni ha raggiunto 63 milioni di ...

