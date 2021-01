Nessuna deroga per il punto nascita di Tempio, rinvio per La Maddalena: 'Uno schiaffo alle mamme' (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Il migliore box doccia per il tuo bagno? I… Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Cucina economica o cucina ecologica, ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Il migliore box doccia per il tuo bagno? I… Le carte di pagamento più convenienti per sfruttare… Cucina economica o cucina ecologica, ...

Bartolbia84 : @blaco_luca @Nikko1983 Nessuna deroga - arkimiche : Innanzitutto leggete bene la legge e i riferimenti inseriti. Non liberalizza l’agro e non va in deroga al PPR, si r… - sulsitodisimone : RT @primocanale: Festival di Sanremo, il prefetto: 'Nessuna deroga, niente pubblico' - primocanale : Festival di Sanremo, il prefetto: 'Nessuna deroga, niente pubblico' - infoitcultura : Festival di Sanremo, il prefetto: 'Nessuna deroga, niente pubblico' -