“Nel 2020 84mila morti in più, 58mila legati al virus. Mistero sugli altri 26mila” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Uno dei grandi problemi fin dall’inizio di questa pandemia è quello della gestione, diffusione e utilizzo dei dati. A più ripreso dati ufficiali, anche pubblicati dal governo, sono poi stati smentiti da altri rapporti. E così oggi salta fuori un altro quesito davvero imbarazzante e preoccupante. A sollevarlo è Federica Olivo sull’HuffingtonPost con un pezzo dal titolo emblematico: “Covid, ci sono 26mila morti in più di quelli che sappiamo”. Scrive la giornalista: “Il tempo della certezza arriverà più avanti, quando tutti i dati saranno disponibili e sarà più facile avere un quadro sulla mortalità dovuta al Covid nel 2020. Al momento, però, due cifre raccontano la scia di dolore, ma anche la complessità che il virus ha portato con sé. Due cifre all’apparenza fredde, ma che racchiudono le vite finite a ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Uno dei grandi problemi fin dall’inizio di questa pandemia è quello della gestione, diffusione e utilizzo dei dati. A più ripreso dati ufficiali, anche pubblicati dal governo, sono poi stati smentiti darapporti. E così oggi salta fuori un altro quesito davvero imbarazzante e preoccupante. A sollevarlo è Federica Olivo sull’HuffingtonPost con un pezzo dal titolo emblematico: “Covid, ci sonoin più di quelli che sappiamo”. Scrive la giornalista: “Il tempo della certezza arriverà più avanti, quando tutti i dati saranno disponibili e sarà più facile avere un quadro sulla mortalità dovuta al Covid nel. Al momento, però, due cifre raccontano la scia di dolore, ma anche la complessità che ilha portato con sé. Due cifre all’apparenza fredde, ma che racchiudono le vite finite a ...

MinLavoro : Ministero del Lavoro e @bancaditalia avviano un’analisi congiunta su instaurazione, trasformazione e cessazione dei… - sbonaccini : ??#agricolturaER #cimiceasiatica Buoni i primi risultati del piano di LOTTA BIOLOGICA avviato da @RegioneER Nel 202… - forza_italia : Nel 2020 Conte e i 5Stelle hanno regalato 400.000 euro di soldi pubblici per festeggiare il centenario della nasci… - Daniela54092686 : RT @riccardomonet: Il Recovery Fund risale al 23.4.2020. Il governo Conte non solo non ha avviato alcuna iniziativa concreta nel Paese, ma… - Samira1577 : RT @WCostituzione: Dott. Stefano Scoglio: per l'ISTAT a Bergamo da 1800 decessi del 2019 si è passati nel 2020 a 9000 decessi e quanti di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel 2020 Inail, nel 2020 131mila contagi sul lavoro, 6% del totale - Ultima Ora Agenzia ANSA InfoJobs: 366.000 offerte di lavoro pubblicate

Milano, 22 gen. (abitalia) - Nell'anno appena concluso, dominato per gran parte da una pandemia senza precedenti, il mercato del lavoro ha subito un ...

Covid, lavoratori in smart working saliti a oltre il 14%

ROMA (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2020 oltre il 14% dei lavoratori del settore privato non agricolo ha lavorato da remoto; nel 2019 era meno dell’1,5%. L’incremento ha riguardato soprattutto don ...

Milano, 22 gen. (abitalia) - Nell'anno appena concluso, dominato per gran parte da una pandemia senza precedenti, il mercato del lavoro ha subito un ...ROMA (ITALPRESS) – Nella prima metà del 2020 oltre il 14% dei lavoratori del settore privato non agricolo ha lavorato da remoto; nel 2019 era meno dell’1,5%. L’incremento ha riguardato soprattutto don ...