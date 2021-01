NBA 2020/2021: LeBron dominante contro Milwaukee. Mannion gioca, ma perde Golden State (Di venerdì 22 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 21 gennaio e venerdì 22 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di tre partite della regular season NBA 2020/2021. I Lakers rimangono imbattuti in trasferta (8-0) prevalendo sui Milwaukee Bucks: tutto merito del miglior LeBron James stagionale, autore di 34 punti e 6 triple. Golden State cade in casa contro New York: Draymond Green fuori dal parquet (espulso), Nico Mannion dentro al parquet. Utah continua a vincere con 36 punti di Donovan Mitchell. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) I risultati della notte italiana tra giovedì 21 gennaio e venerdì 22 gennaio ha visto in scena lo svolgersi di tre partite della regular season NBA. I Lakers rimangono imbattuti in trasferta (8-0) prevalendo suiBucks: tutto merito del migliorJames stagionale, autore di 34 punti e 6 triple.cade in casaNew York: Draymond Green fuori dal parquet (espulso), Nicodentro al parquet. Utah continua a vincere con 36 punti di Donovan Mitchell. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE (in aggiornamento) Le altre partite: Tutti i risultati: SportFace.

Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA #LeBron dominante contro Milwaukee. Nico #Mannion gioca, ma Golden State perde in casa contro New York https://t… - sportface2016 : #NBA #LeBron dominante contro Milwaukee. Nico #Mannion gioca, ma Golden State perde in casa contro New York - Eurosport_IT : Luka #Doncic fa cose. E record. ?????? Nella notte #NBA segna 13 punti con 12 rimbalzi e 12 assist: è la sua 30a trip… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA #Cleveland rovina il debutto del trio KD-Harden-Irving, agevole vittoria dei #Warriors contro San Antonio https:… - sportface2016 : #NBA Gli highlights di Golden State Warriors-San Antonio Spurs 121-99, agevole vittoria per i californiani -