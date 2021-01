Navalny dalla prigione assicura: 'Sono stabile mentalmente e non intendo suicidarmi' (Di venerdì 22 gennaio 2021) I sostenitori dell'oppositore russo hanno risposto alla sua chiamata e domani scenderanno in piazza. Piazze che sembrano pronte, sui social il tamtam è talmente forte che il Cremlino ha chiesto di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 22 gennaio 2021) I sostenitori dell'oppositore russo hanno risposto alla sua chiamata e domani scenderanno in piazza. Piazze che sembrano pronte, sui social il tamtam è talmente forte che il Cremlino ha chiesto di ...

