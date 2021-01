Naughty Dog non è al lavoro su di un nuovo gioco fantasy (Di venerdì 22 gennaio 2021) Uno degli artisti di Naughty Dog ha smentito le voci che vedevano lo studio al lavoro su di un nuovo gioco fantasy Naughty Dog è senza ombra di dubbio uno degli studi più talentuosi ed influenti dell’intera industria videoludica, una posizione guadagnata e consolidata nel tempo, grazie ad un portfolio che andato ad aumentare sempre più il proprio spessore qualitativo. A parlare sono titoli del calibro di Uncharted o The Last of Us, che sono stati capaci di coniugare sapientemente gameplay ed una narrazione di stampo estremamente cinematografico. Proprio per questo motivo non stupisce il clamore che è capace di generare ogni speculazione relativa ad una nuova produzione dei ragazzi californiani, che dopo aver concluso (?) le avventure di Joel ed Ellie sono pronti a lanciarsi in un ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 22 gennaio 2021) Uno degli artisti diDog ha smentito le voci che vedevano lo studio alsu di unDog è senza ombra di dubbio uno degli studi più talentuosi ed influenti dell’intera industria videoludica, una posizione guadagnata e consolidata nel tempo, grazie ad un portfolio che andato ad aumentare sempre più il proprio spessore qualitativo. A parlare sono titoli del calibro di Uncharted o The Last of Us, che sono stati capaci di coniugare sapientemente gameplay ed una narrazione di stampo estremamente cinematografico. Proprio per questo motivo non stupisce il clamore che è capace di generare ogni speculazione relativa ad una nuova produzione dei ragazzi californiani, che dopo aver concluso (?) le avventure di Joel ed Ellie sono pronti a lanciarsi in un ...

