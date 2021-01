Nasce Holiders | l’app per la ripresa del turismo

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 22 gennaio 2021)100% made in Italy per ladel, fatta da consulenti locali per vivere la città come un vero local Si chiamaed è la nuova app che permette, ai viaggiatori di tutto il mondo, la pianificazione del viaggio grazie ai consigli di esperti locali, in un modo del tutto… L'articolo Corriere Nazionale.