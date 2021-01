Nardella | l’ultimo renziano a guardia del forte Pd Ci mancava il sindaco di Firenze a sparare sul Governo Più che al Nazareno sembra un iscritto a Italia Viva

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dariodied amico di lungo corso di Matteo Renzi, è intervenuto a gamba tesa nel dibattito politico post fiducia supportando di fatto il senatore toscano: “Non possiamo fare gli avvocati del premier o appiattirci sui Cinque Stelle”. E gli fa eco, anche se in misura più moderata e meno critica il governatore dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini: “Serve una nuova squadra di. Conte e Pd ascoltino di più i territori”. E ancora: “Il Recovery Plan è stato migliorato grazie a Renzi che avrebbe potuto rivendicarlo”. Questi interventi pongono una questione politica perché, come abbiamo scritto ieri, Zingaretti deve avere un controllo totale del suo partito in questo difficile momento e le uscite come quella dinon solo sono destabilizzanti per l’intera maggioranza, ...