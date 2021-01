Napoli, sette sanitari positivi dopo il vaccino: tre di loro non si sono presentati al richiamo (Di venerdì 22 gennaio 2021) sono risultati positivi al Coronavirus sette sanitari di Napoli dopo la prima dose di vaccino. Si tratta di due medici, quattro infermieri e un operatore socio-sanitario. Napoli, sette sanitari positivi dopo il vaccino Nonostante le fiale di vaccino anti-covid che gli sono state inoculate, i sanitari si sono ammalati lo stesso, come è già accaduto ad altri L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021)risultatial Coronavirusdila prima dose di. Si tratta di due medici, quattro infermieri e un operatore socio-o.ilNonostante le fiale dianti-covid che glistate inoculate, isiammalati lo stesso, come è già accaduto ad altri L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

tuttosport : Fuochi d'artificio prima di #Juve-#Napoli, denunciati in sette - Raff_Napolitano : #vaccinoCovid sette positivi al #coronavirus dopo la prima iniezione a Napoli ... non bisogna essere malpensanti..… - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Vaccini, sette positivi al Coronavirus dopo la prima puntura a Napoli - giuaddo99 : Da Il Mattino Vaccini, sette positivi al Coronavirus dopo la prima iniezione a Napoli Leggi tutto su… - MauRes97288006 : @BorisSollazzo per capitano intendi il nano da giardino napoletano che non sarebbe capitano neanche dei sette nani?… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sette Vaccini, sette positivi al Coronavirus dopo la prima iniezione a Napoli Il Mattino Coppa Italia, Lazio-Parma 2-1: biancocelesti ai quarti contro l'Atalanta

La Lazio ha battuto 2-1 il Parma prendendosi l'ultimo posto ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta. Decisiva la sfortunata autorete del portiere gialloblù Colombi al 90' dopo i ...

Il Covid prosciuga le casse dei Comuni: calo di incassi per multe e parcheggi

Quanto pesa la mazzata Covid dal punto di vista delle casse comunali in provincia di Caserta? Proviamo a misurarla con l’aiuto del SIOPE. Chi è costui? Si tratta del Sistema ...

La Lazio ha battuto 2-1 il Parma prendendosi l'ultimo posto ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà l'Atalanta. Decisiva la sfortunata autorete del portiere gialloblù Colombi al 90' dopo i ...Quanto pesa la mazzata Covid dal punto di vista delle casse comunali in provincia di Caserta? Proviamo a misurarla con l’aiuto del SIOPE. Chi è costui? Si tratta del Sistema ...