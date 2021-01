Napoli | Nuova Orchestra Scarlatti | al via le audizioni dell’Orchestra Scarlatti Junior

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ladiindiceper il laboratoriole 2021 della. Lesono gratuite e aperte a ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, che studiano già lo strumento per il quale partecipano. Lesono aperte alle seguenti categorie di strumenti: Archi (violino, viola, violoncello, contrabbasso), Fiati (flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, tromba, trombone, tuba) e Percussioni. Per il Sassofono verranno valutate caso per caso eventuali domande di partecipazione. Le prove di ammissione prevedono: scale; un esercizio e/o un brano a scelta del ...

RaiNews : La nuova puntata del nostro settimanale di cultura e spettacolo, Tuttifrutti @MANNapoli @MdGOfficial #Procida… - titty_napoli : RT @OCardinal17: Se qualcuno posta il primo goal di Milik nella nuova squadra giuro che gli vomito addosso buona giornata anche a voi - mick_napoli_ : Questa nuova pic mi gasa troppo - casertaweb : La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli indice audizioni per il laboratorio orchestrale 2021 della Scarlatti Junior… - Firefox65773297 : @guidotolomei @juventibus Szczesny ha fatto due miracoli. Il primo poteva portare il vantaggio del Napoli e sarebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Nuova

Il Mattino

MERCATO SAN SEVERINO – Trasformare il riciclo della carta in un gioco a punti, attraverso un’app che premia quantità e qualità della raccolta; campagne di sensibilizzazione digital (e non) che fanno l ...In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto in queste ore Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne. "Non ...