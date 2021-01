Napoli, Lozano: "Il momento è complicato, ma col lavoro ne usciremo" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da flop a top: con un anno di ritardo Hirving Lozano ha saputo conquistarsi l'affetto dei tifosi del Napoli , che oggi hanno potuto godere della sua intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Da flop a top: con un anno di ritardo Hirvingha saputo conquistarsi l'affetto dei tifosi del, che oggi hanno potuto godere della sua intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss ...

sscnapoliES : ?? | Los 1??1?? del Napoli que salen a buscar la Supercopa de Italia. ?? ???? ???? Ospina ???? Di Lorenzo ???? Manolas ???? K… - Chiariello_CS : RT @napolista: Di Lorenzo: “Dispiace non aver vinto la Supercoppa, ma non possiamo fermarci” Il difensore del Napoli a Sky Sport: “Lozano è… - Daniele91Nap : Ultimamente il Napoli twitter è diventato davvero SCHIFOSO con ragazzini che oltre a buttare merda sui giocatori al… - Davide1926___ : RT @BombeDiVlad: ??? 'Il calcio è così, a volte si vince e a volte si perde. Noi abbiamo altri obiettivi e quindi bisogna andare in campo e… - ottopagine : Napoli, Lozano: 'Momento difficile, ne usciremo fuori insieme' #Napoli -