Napoli | finisce l’Odissea di Osimhen | tampone negativo

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il, con un tweet, ha reso noto come l’attaccante Victorsia finalmentealdel Covid. Il giocatore è risultato positivo lo scorso 2 gennaio di ritorno dalla Nigeria, dove ci fu la polemica per la sua partecipazione ad una festa. Da domani il giocatore potrà iniziare ad allenarsi anche in gruppo. Gattuso lo aspetta, la sua ultima partita è datata 8 dicembre, in casa del Bologna, dove tra l’altro segnò il gol vittoria. @victor9 è guarito dal Covid-19 #ForzaSempre pic.twitter.com/WxUweYoJXM — Official SSC(@ssc) January 22, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.