Napoli, disagi per i lavori della Linea 1 a piazza Municipio: i percorsi alternativi indicati dal Comune (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comune di Napoli ha pubblicato un comunicato stampa sul sito istituzionale nel quale si rende noto che proseguono i lavori su piazza Municipio annessi alla Linea Metropolitana 1. Attualmente sono in corso i lavori di riconfigurazione dei marciapiedi e della sede stradale riguardanti la parte bassa di piazza Municipio e il tratto di via Acton sino all’ingresso dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Si tratta di un fase verso la conclusione della sistemazione definitiva di piazza Municipio inserita nel più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione redatto dagli architetti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Ildiha pubblicato un comunicato stampa sul sito istituzionale nel quale si rende noto che proseguono isuannessi allaMetropolitana 1. Attualmente sono in corso idi riconfigurazione dei marciapiedi esede stradale riguardanti la parte bassa die il tratto di via Acton sino all’ingresso dell’Università degli Studi diParthenope. Si tratta di un fase verso la conclusionesistemazione definitiva diinserita nel più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione redatto dagli architetti ...

Napolikeit : Altri disagi a causa della chiusura della Galleria Vittoria a #Napoli perché è stato bocciato il dissequestro e la… - FerrovieInfo : ?? Linea interessata da continui disagi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #EAV #Campania #18gennaio ?? - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Ospedale del Mare, disagi dopo la voragine. Asl Napoli 1: 'Lavoriamo per risolvere' - Notiziedi_it : Ospedale del Mare, disagi dopo la voragine. Asl Napoli 1: “Lavoriamo per risolvere” - Artamia : RT @NapoliToday: #Cronaca Ospedale del Mare, disagi dopo la voragine. Asl Napoli 1: 'Lavoriamo per risolvere' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli disagi Maltempo: Liguria sotto la neve, disagi. A Napoli un ferito per la caduta di un albero la Repubblica Napoli, Garante dei disabili: Legge bilancio 2021 Regione Campania, le misure previste per le persone con disabilità e le loro associazioni

NAPOLI - Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende note le misure previste a favore delle persone con disabilità e le loro associazioni co ...

Napoli, sopralluogo di Europa Verde per i lavori al Corso Vittorio Emanuele

Sopralluogo di Europa Verde per i lavori di asfaltatura di alcune centinaia di metri al C.so Vittorio Emanuele: “Un anno di disagi per ottenere un risultato davvero modesto. Si stanno creando pericoli ...

NAPOLI - Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende note le misure previste a favore delle persone con disabilità e le loro associazioni co ...Sopralluogo di Europa Verde per i lavori di asfaltatura di alcune centinaia di metri al C.so Vittorio Emanuele: “Un anno di disagi per ottenere un risultato davvero modesto. Si stanno creando pericoli ...