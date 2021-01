Napoli, 7 veicoli sequestrati dai carabinieri: non avevano l’assicurazione (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione Napoli Stella hanno posto a sequestro ben 7 veicoli senza assicurazione. Le forze dell’ordine nelle ultime ore stanno controllando a tappeto alcune zone della città, su tutti i quartieri di Forcella e Mercato. Hanno controllato oltre 70 persone e 30 veicoli. Sette di questi sono stati sequestrati perché privi della copertura assicurativa. Sedici le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte delle quali per guida senza casco per quanto riguarda ovviamente i motocicli. Sono stati poi denunciati due stranieri perché illegalmente sul territorio nazionale. Un giovane di Forcella è stato denunciato invece per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un posto di controllo non ha rispettato l’alt ed è fuggito. ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idella sezioneStella hanno posto a sequestro ben 7senza assicurazione. Le forze dell’ordine nelle ultime ore stanno controllando a tappeto alcune zone della città, su tutti i quartieri di Forcella e Mercato. Hanno controllato oltre 70 persone e 30. Sette di questi sono statiperché privi della copertura assicurativa. Sedici le contravvenzioni al codice della strada notificate, molte delle quali per guida senza casco per quanto riguarda ovviamente i motocicli. Sono stati poi denunciati due stranieri perché illegalmente sul territorio nazionale. Un giovane di Forcella è stato denunciato invece per resistenza a pubblico ufficiale. Durante un posto di controllo non ha rispettato l’alt ed è fuggito. ...

