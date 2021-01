Naike Rivelli critica la conduttrice: tutto nasce da queste foto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Naike Rivelli non ci sta e critica aspramente una famosa ed iconica conduttrice: il tutto nasce da alcuni particolari scatti Naike Rivelli, Fonte foto: Instagram (@ NaikeRivelli)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social grazie ai suoi particolari scatti e da qualche tempo anche in televisione, Naike Rivelli non ci sta e critica aspramente una famosa conduttrice: ecco cos’è successo. Come in molti già sapranno, la figlia di Ornella Muti è molto seguita sulla sua pagina social soprattutto per i numerosi scatti di nudo che spesso pubblica, ma in realtà la carriera nel ruolo di attrice di ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021)non ci sta easpramente una famosa ed iconica: ilda alcuni particolari scatti, Fonte: Instagram (@)Amatissima dal pubblico, molto seguita sui social grazie ai suoi particolari scatti e da qualche tempo anche in televisione,non ci sta easpramente una famosa: ecco cos’è successo. Come in molti già sapranno, la figlia di Ornella Muti è molto seguita sulla sua pagina social sopratper i numerosi scatti di nudo che spesso pubblica, ma in realtà la carriera nel ruolo di attrice di ...

