Moto3 | McPhee | ' Punto al titolo mondiale e alla Moto2 per il 2022'

(Di venerdì 22 gennaio 2021) In griglia ormai da una decade, Johnè diventato uno dei piloti - simbolo della, dove correrà anche quest'anno con il team Petronas SRT , squadra in cui milita da ormai tre anni. Avrà ...

Il pilota scozzese correrà anche quest'anno nella classe leggera del Motomondiale come portacolori del team Petronas SRT, ma non nasconde le proprie ambizioni: "Sono in un top team, dobbiamo pensare a ...