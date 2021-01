Morta dopo una sfida su TikTok | si indaga per istigazione al suicidio I pm cercano risposte nel cellulare della bambina

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 gennaio 2021) «Vado a fare la doccia». Queste le ultime parole di Antonella, 10 anni di Palermo, che la sera di mercoledì, 20 gennaio, è stata trovata, in bagno, priva di sensi,essersi stretta al collo la cintura dell’accappatoio, attaccata a un termosifone. Accanto a lei lo smartphone. Una fine atroce, una scena orribile a cui hanno assistito i suoi genitori che non hanno potuto far altro che portarla di corsa in ospedale dove è stata ricoverata in terapia intensiva. Per lei, però, non c’era più niente da fare: al “Di Cristina” di Palermo è arrivata in arresto cardiocircolatorio a causaprolungata asfissia. Ok alla donazione degli organi I genitori – papà muratore e mamma casalinga – hanno trovato la forza di dare il via libera alla donazione degli organiloro piccola. Il cuore e i polmoni sono inutilizzabili mentre ...