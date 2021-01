(Di venerdì 22 gennaio 2021) Cristianha le idee chiare.Il, dopo la promozione in cadetteria, punta con decisione allaA: unconcreto, quello del club brianzolo, reduce da un avvio di stagione convincente che ha portato ila chiudere il girone di andata al 4° posto in classifica a 6 punti di distanza dalla vetta. Un'ambizione importante, confermata dal tecnico Cristianin un'intervista rilasciata all'emittente web inglese Stats Perform News. “Andare inA con ilè un sogno che si spera si possa avverare, qui abbiamo portato ildel, volto sempre alla costruzione di un'organizzazione importante. Siamo di fronte a una stagione difficile, ci sono molti club ...

Mediagol : Monza, Brocchi: 'Serie A un obiettivo, adottato il modus operandi del Milan. Balotelli e Boateng...'… - SerieBNewsCom : ???? #Monza, #Brocchi spera di riavere #Balotelli contro il #Brescia. Lui intanto si sfoga sui social - sportli26181512 : Monza, Brocchi: 'Obiettivo Serie A… da top 10' VIDEO: L'allenatore del Monza, Brocchi: “Obiettivo Serie A… Da...… - psb_original : Monza, Brocchi: 'Lavorare con Berlusconi e Galliani è grandioso. Balotelli e Boateng? Stanno aiutando tanto i più g… - CinqueNews : Monza, Brocchi: «Obiettivo Serie A, da top 10» -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Brocchi

Il tecnico del Monza Cristian Brocchi in un’intervista rilasciata all’emittente web inglese Stats Perform News ha parlato dei progetti brianzoli e non solo: “Andare in Serie A con il Monza è un sogno ...Il Monza di Cristian Brocchi sta disputando, fin qui, una stagione davvero ottima in Serie B, dove si trova al quarto posto a 31 punti, a pari merito con la Salernitana. Sia i gioocatori che lo Staff ...