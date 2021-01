Monza | Balotelli | “L’Italia sta degradando a causa di pochi Ho il mal di stomaco”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 gennaio 2021) “Non sono di sinistra, non sono di destra, non prendo mai posizioni politiche. I casi stanno aumentando, e non mi capacito del perché abbiamo passato Natale e capodanno così. Ci hanno rinchiuso per poi rinchiuderci di nuovo. Mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico quasi alla sua normalità? Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown?è il paese più bello del mondo, ma stadie io ho il mal di“. Lo ha scritto Marioin una storia Instagram in cui critica alcune decisioni del Governo parlando della situazione attuale con l’emergenza coronavirus. I casi, al momento, sono in leggera discesa, probabilmente per effetto delle misure natalizie. SportFace.