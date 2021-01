Montolivo | “Milan | l’addio è stato amaro L’ultima partita…”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L'ex centrocampista die Atalanta Riccardoha parlato alla vigilia della sfida di domani tra le due squadre lombarde. Ecco le parole del doppio ex a Sky Sport: "Ho giocato alper la gran parte della mia carriera. Ci siamo salutati in modoma alho comunque lasciato un pezzo di cuore.gara da professionista l’ho giocata all’Atleti Azzurri, così come la prima, anche se è stata amara dato che è terminata con un’espulsione. Pochi possono dire una cosa del genere".caption id="attachment 1083421" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.