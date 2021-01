Monti: "Grave choc per settore crociere, danno da 200 milioni" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Non se ne parla molto, ma in realtà c'è un settore economico Gravemente colpito dalla crisi dovuta al coronavirus ed è quello crocieristico. Solo in Sicilia parliamo di un danno che supera i 180-200 milioni di euro. Uno choc per tutto il settore. Una cifra che incide anche sul Pil". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è Pasqualino Monti, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale. "La situazione non è affatto semplice, come in tutte le attività- spiega Monti - quella crocieristica è un'attività che ha subito, come tante altre, uno choc incredibile. Ha avuto grosse difficoltà a ripartire" perché "tenere ferme le navi ha un costo incredibilmente alto". E ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - "Non se ne parla molto, ma in realtà c'è uneconomicomente colpito dalla crisi dovuta al coronavirus ed è quello crocieristico. Solo in Sicilia parliamo di unche supera i 180-200di euro. Unoper tutto il. Una cifra che incide anche sul Pil". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è Pasqualino, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia occidentale. "La situazione non è affatto semplice, come in tutte le attività- spiega- quella crocieristica è un'attività che ha subito, come tante altre, unoincredibile. Ha avuto grosse difficoltà a ripartire" perché "tenere ferme le navi ha un costo incredibilmente alto". E ...

