Montenegro | la scena culturale

(Di sabato 23 gennaio 2021) «Signori, sono in Paradiso o sulla Luna?», disse George Bernard Shaw una volta arrivato sul Monte Lovcen nel versante sud occidentale del, ammirando da lassù le Bocche di Cattaro, il Mare Adriatico e il lago di Scutari . C’è in effetti un surplus di bellezza selvaggia e primitiva che distingue ildagli altri Paesi Balcanici, e che si riverbera anche nei corpi e nei modi d’essere delle persone, una condizione che porta i montenegrini a vedersi e ritenersi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Montenegro scena

Il Manifesto

Per il ventitreesimo episodio della rubrica Player One abbiamo Vaas Montenegro, memorabile cattivone di Far Cry 3.Maria Bouzas, che ne Il segreto dà il volto Francisca Montenegro: 'Il mio personaggio ordinerà di far uccidere don Filiberto perché manipolabile'.