Mongolia, positiva al Covid trasferita in pigiama a -25 gradi. E il premier si dimette (Di venerdì 22 gennaio 2021) Roma, 22 gen – Il premier della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, si è dimesso – e sì, a qualcuno le dimissioni di un primo ministro potrebbero suonare già come una notizia clamorosa – dopo una serie di manifestazioni di protesta contro il suo governo. A Ulan Bator, capitale della nazione asiatica, è infatti scoppiata la rabbia dei cittadini in seguito alla diffusione di un video – divenuto virale sui social – in cui si vede una giovane mamma trasferita in un ospedale con indosso soltanto pigiama e pantofole, nonostante le temperature a dir poco glaciali: -25 gradi. La donna era risultata positiva al Covid e nel filmato incriminato la si vede in ambulanza che stringe il suo bambino. Mongolia, la protesta e le dimissioni del primo ministro

