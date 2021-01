Monaco-Marsiglia (sabato 23 gennaio, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ventesimo turno di Ligue 1 ed è l’ora di uno dei derby più sentiti di tutta la Francia, quello tra il Monaco e il Marsiglia. Gran bella vittoria a Montpellier per la squadra di Kovac, una prestazione autoritaria che ha dato seguito a quella contro l’Angers. E’ la quarta vittoria nelle ultime 5 gare per i InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ventesimo turno di Ligue 1 ed è l’ora di uno dei derby più sentiti di tutta la Francia, quello tra ile il. Gran bella vittoria a Montpellier per la squadra di Kovac, una prestazione autoritaria che ha dato seguito a quella contro l’Angers. E’ la quarta vittoria nelle ultime 5 gare per i InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Monaco-Marsiglia (sabato 23 gennaio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - HyboriaLeague : @MattiaChiaro @luca_tvb @zilianicorno @capuanogio Il mercato chi? Il mercato sono i tifosi. I tifosi dell'Atalanta… - GIUSPEDU : RT @SimoneGuadagnoo: Il #Marsiglia ha formalizzato l’arrivo di #Milik dal #Napoli. Potrà scendere in campo già per la partita contro il Mon… - claudioruss : Secondo @OMLaProvence il #Marsiglia ha già provveduto all’invio alla LFP della documentazione relativa ad Arkadiusz… - BelpassoAlberto : RT @SimoneGuadagnoo: Il #Marsiglia ha formalizzato l’arrivo di #Milik dal #Napoli. Potrà scendere in campo già per la partita contro il Mon… -