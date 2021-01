Molestata sul treno nel napoletano, lei lo riconosce e lo fa arrestare (Di venerdì 22 gennaio 2021) Aveva importunato e molestano una donna mentre era sul treno, bloccato 36enne. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pompei, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Villa dei Misteri, presso la stazione della Circumvesuviana, per la segnalazione da parte di alcuni passeggeri di un’aggressione ai danni di una donna. Donna Molestata in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Aveva importunato e molestano una donna mentre era sul, bloccato 36enne. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pompei, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Villa dei Misteri, presso la stazione della Circumvesuviana, per la segnalazione da parte di alcuni passeggeri di un’aggressione ai danni di una donna. Donnain L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Un 36enne arrestato dalla polizia a Pompei. Ha molestato una donna nella stazione della Circumvesuviana Villa dei Misteri ...

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una donna la quale ha indicato un uomo che, poco prima, mentre era seduto accanto a lei sul treno, l’aveva importunata ed aveva continuato a farlo nel sot ...

