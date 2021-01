Moby Prince sarebbe la peggior ‘strage’ della storia repubblicana. Ma nessuno ne parla (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Repubblica Italiana basa la sua giustizia su leggi. E per la legge italiana devi stare nei patrii centri di rieducazione a tempo indeterminato, dette “case di reclusione”, se, ad esempio, commetti una strage. Spiegare alle persone viventi e/o transitanti in Italia cosa sia una strage è quindi importante. Perché se la fanno o la comandano, dovrebbero finire in un centro di rieducazione a tempo indeterminato. Questo almeno su carta. La Repubblica Italiana ha descritto cosa sia una “strage” nel suo Codice Penale, articolo 422. Benché spesso le leggi siano scritte in leguleio, il cavilloso linguaggio giuridico, l’articolo 422 lo capisce pure un bambino: “Strage. Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo”. Cosa significa “porre in pericolo la pubblica incolumità”? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Repubblica Italiana basa la sua giustizia su leggi. E per la legge italiana devi stare nei patrii centri di rieducazione a tempo indeterminato, dette “case di reclusione”, se, ad esempio, commetti una strage. Spiegare alle persone viventi e/o transitanti in Italia cosa sia una strage è quindi importante. Perché se la fanno o la comandano, dovrebbero finire in un centro di rieducazione a tempo indeterminato. Questo almeno su carta. La Repubblica Italiana ha descritto cosa sia una “strage” nel suo Codice Penale, articolo 422. Benché spesso le leggi siano scritte in leguleio, il cavilloso linguaggio giuridico, l’articolo 422 lo capisce pure un bambino: “Strage. Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’ergastolo”. Cosa significa “porre in pericolo la pubblica incolumità”? ...

La Repubblica Italiana basa la sua giustizia su leggi. E per la legge italiana devi stare nei patrii centri di rieducazione a tempo indeterminato, dette “case di reclusione”, se, ad esempio, commetti ...

