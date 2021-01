Minori, il garante della privacy blocca TikTok. Ci voleva la morte della piccola Antonella? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nessuno dovrebbe morire giocando. Ma quello della piccola Antonella, 10 anni, uccisa soffocata per una sfida sul social TikTok, non era un gioco. Poco fa, a più di 24 ore dalla notizia della morte della bambina, il garante della privacy prende posizione. Il garante della privacy blocca TikTok fino al 15 febbraio ”Il garante per la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti di TikTok il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti. Per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nessuno dovrebbe morire giocando. Ma quello, 10 anni, uccisa soffocata per una sfida sul social, non era un gioco. Poco fa, a più di 24 ore dalla notiziabambina, ilprende posizione. Ilfino al 15 febbraio ”Ilper la protezione dei dati personali ha disposto nei confronti diil blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti. Per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica. ...

