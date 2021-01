Miley Cyrus parla della sua sessualità (Di venerdì 22 gennaio 2021) In Plastic Hearts Miley Cyrus non si vergogna più della sua sessualità: è stata con uomini, ma anche con donne, e ne parla senza temere censure o scandali Miley Cyrus: com’è sicura della sua sessualità? La sua Midnight Sky è un successo commerciale e di critica, l’album Plastic Hearts è acclamato da tutte le testate. Quello di Miley Cyrus è un ritorno con la R maiuscola. La popstar riscopre i generi con i quali è cresciuta e costruisce attorno a sé stessa una personalità da diva vecchio stile. La Cyrus è da sempre stata una ribelle, già da quando in We Can’t Stop inseriva citazioni neanche troppo velate alla cocaina e all’MDMA. Ma la sua ribellione si è fatta diversa, più mirata, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 22 gennaio 2021) In Plastic Heartsnon si vergogna piùsua: è stata con uomini, ma anche con donne, e nesenza temere censure o scandali: com’è sicurasua? La sua Midnight Sky è un successo commerciale e di critica, l’album Plastic Hearts è acclamato da tutte le testate. Quello diè un ritorno con la R maiuscola. La popstar riscopre i generi con i quali è cresciuta e costruisce attorno a sé stessa una personalità da diva vecchio stile. Laè da sempre stata una ribelle, già da quando in We Can’t Stop inseriva citazioni neanche troppo velate alla cocaina e all’MDMA. Ma la sua ribellione si è fatta diversa, più mirata, ...

MoliPietro : Miley Cyrus parla della sua sessualità - hecat0 : ascoltando per la prima volta l'intera discografia di miley cyrus - Vanni_Art : Scusatemi ma in che senso c'era Miley Cyrus in High School Musical 2? ?? - kdtotori : MEU DEUS A MILEY CYRUS NO ROCK IN RIO AAAAAKSJDJDJSJS - faicometipare : Non esiste artista in questo mondo in cui io mi riveda quanto mi rivedo in Miley Cyrus -