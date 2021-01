Milena Mancini | talentuosa attrice e moglie di Vinicio Marchioni | sapete che ha ballato con una celebre star?

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 22 gennaio 2021)di, è stata anche una ballerina che ha lavorato con unae il marito(fonte Getty), oltre ad essere sposata con il famoso attore, per anni ha fatto parte del corpo di ballo di cantanti internazionali famosissimi come Ricky Martin, Kylie Minogue e Robbie Williams. Scopriamo insieme qualche dettaglio che la riguarda: età, carriera e curiosità. Leggi anche: Marco D’Amore, avete mai visto la sua compagna? Che lavoro fa e come si sono conosciuti Chi è ...