Milan | ufficiale l’ultimo acquisto | nuovo rinforzo per Pioli

Il Milan ha definito un altro acquisto: dopo Meite, Mandzukic ecco anche Tomori dal Chelsea per Pioli, i dettagli dell'operazione E sono tre! Il Milan non si ferma più e piazza un altro colpo sul mercato. Dopo Meite e Mandzukic, i rossoneri hanno chiuso anche per l'acquisto di Tomori dal Chelsea. Già depositato il contratto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

