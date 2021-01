Milan, Tomori ha firmato il contratto - Le news (Di venerdì 22 gennaio 2021) ... Fikayo Tomori has signed his contract as new AC Milan player after medicals completed today afternoon in Milano. Chelsea will receive £25m only *if* AC Milan will decide to sign him on a permanent ... Leggi su milanlive (Di venerdì 22 gennaio 2021) ... Fikayohas signed his contract as new ACplayer after medicals completed today afternoon ino. Chelsea will receive £25m only *if* ACwill decide to sign him on a permanent ...

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - TuttoMercatoWeb : ?? #Milan, preso #Tomori: il difensore è appena sbarcato a Malapensa ?? @AntoVitiello - teo_acm : RT @PBPcalcio: #Tomori ?? È un giocatore del #Milan????? @SempreMilanCom - A1Goodson : RT @AntoVitiello: ?? #Tomori arrivato ora in sede per firma con dirigenza e foto di rito con il #Milan #calciomercato @MilanNewsit @fikayot… -