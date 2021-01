Milan, Tomori è ufficialmente rossonero: le prime immagini (FOTO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Il Milan, attraverso i propri profili social, ha condiviso le prime FOTO di Fikayo Tomori da giocatore rossonero Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Il, attraverso i propri profili social, ha condiviso ledi Fikayoda giocatorePianeta

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - TuttoMercatoWeb : ?? #Milan, preso #Tomori: il difensore è appena sbarcato a Malapensa ?? @AntoVitiello - Sukerismo9 : RT @MilanNewsit: Tomori al Milan: i tifosi del Chelsea riempiono di insulti la società e Lampard sui social - Budulacci70 : A #Fikayo come siamo messi qui? #Milan #Tomori -