Milan, Tomori è ufficiale: il comunicato arriva dal Chelsea Tomori è un nuovo giocatore del Milan. L'annuncio arrivato dal Chelsea, che ha ufficializzato la cessione del difensore. Nelle ultime ha tenuto banco in casa Milan l'arrivo di Fikayo Tomori, che è arrivato nel capoluogo lombardo proprio in queste ore. La visita di idoneità e la firma sul contratto sono gli step che hanno condito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - TuttoMercatoWeb : ?? #Milan, preso #Tomori: il difensore è appena sbarcato a Malapensa ?? @AntoVitiello - SimoneCristao : Ora è anche ufficiale Fikayo #Tomori è un nuovo giocatore del Milan in prestito con diritto di riscatto e indosser… - BIG_MILAN_7 : RT @acmilan: Official Statement: @fikayotomori_ ? -