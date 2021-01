Milan, Tomori c'è: contratto firmato, fra i convocati con l'Atalanta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Milan si regala anche Fikayo Tomori. Quella di venerdì è stata in pratica la giornata delle procedure medico - burocratiche di rito, dove tutto si è incastrato al posto giusto. Il Milan aveva già ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilsi regala anche Fikayo. Quella di venerdì è stata in pratica la giornata delle procedure medico - burocratiche di rito, dove tutto si è incastrato al posto giusto. Ilaveva già ...

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - TuttoMercatoWeb : ?? #Milan, preso #Tomori: il difensore è appena sbarcato a Malapensa ?? @AntoVitiello - ale13_spino : Nel mio focus su Tomori avevo scritto anche dell’aspetto sullo studio e i libri. Se guardiamo gli acquisti fatti da… - LM_1292 : RT @Alenize82: #Tomori è sceso dall’aereo troppo velocemente. Cartellino giallo #Milan -