Milan, Theo Hernandez premiato giocatore del mese di dicembre dall'AIC – FOTO

L'AIC ha premiato Theo Hernandez come calciatore del mese di dicembre: a premiarlo è stato Paolo Maldini

Theo Hernandez è stato premiato dall'AIC come calciatore del mese di dicembre. Il terzino rossonero, protagonista di un altro grande inizio di stagione, è stato premiato da Paolo Maldini a Milanello.

?? "Calciatore del mese AIC" – dicembre 2020 (Serie A) @TheoHernandez premiato da chi nella storia di questo sport ha lasciato un segno sulla fascia sinistra.#aicmvp pic.twitter.com/xiFUGSRkKL — AIC Assocalciatori (@assocalciatori) January 22, 2021

