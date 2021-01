Milan, Pioli: “Calabria giocatore intelligente, non ha mai smesso di lavorare” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Atalanta, ha parlato della crescita esponenziale di Davide Calabria. Le dichiarazioni Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Stefano, alla vigilia di-Atalanta, ha parlato della crescita esponenziale di Davide. Le dichiarazioni Pianeta

capuanogio : ?? Rigore per il #Milan. Ancora? Sì C'era? Quasi sempre Chi vuole fermare la squadra di #Pioli si concentri su a… - carlolaudisa : Il #Milan e #Mandzukic: una firma per la #Champions. Al croato contratto di 6 mesi più rinnovo se Pioli finisce tra… - Daniele20052013 : Pioli sfida l'Atalanta e carica il Milan: 'Mandzukic sta bene ed è già pronto per domani' - PianetaMilan : .@acmilan, #Pioli: '#Calabria giocatore intelligente, non ha mai smesso di lavorare' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Mediagol : VIDEO #Milan-#Atalanta, Pioli scopre le carte: ' Scudetto? Ecco le squadre realmente possono vincerlo'… -