Milan, Pioli: “Atalanta molto forte ma vogliamo i tre punti” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una sfida di alto livello per chiudere il girone d'andata, con la possibilità di laurearsi campione d'inverno per la prima volta dal 2010: il Milan riceve a San Siro l'Atalanta, domani alle ore 18.00. Ad inaugurare l'avvicinamento alla 19° giornata di Serie A, la conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli. Queste tutte le parole del Mister, trasmesse in diretta da Milanello su AC Milan Official App e Milan TV.ARRIVA L'Atalanta"Essere consapevoli delle proprie qualità e del modo di stare in campo, e quindi affrontare ogni partita con convinzione, è molto importante. Gli avversari di domani vanno rispettati: sono una squadra molto forte a cui non si può non fare i complimenti, hanno sfiorato la Semifinale di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 22 gennaio 2021) Una sfida di alto livello per chiudere il girone d'andata, con la possibilità di laurearsi campione d'inverno per la prima volta dal 2010: ilriceve a San Siro l', domani alle ore 18.00. Ad inaugurare l'avvicinamento alla 19° giornata di Serie A, la conferenza stampa della vigilia di Stefano. Queste tutte le parole del Mister, trasmesse in diretta daello su ACOfficial App eTV.ARRIVA L'"Essere consapevoli delle proprie qualità e del modo di stare in campo, e quindi affrontare ogni partita con convinzione, èimportante. Gli avversari di domani vanno rispettati: sono una squadraa cui non si può non fare i complimenti, hanno sfiorato la Semifinale di ...

