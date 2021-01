Milan o Inter? Tutti i campioni d' inverno nell' era dei tre punti

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 gennaio 2021), con i rossoneri favoriti perché conservano 3di vantaggio a 90 minuti dalla fine del girone d'andata e, dunque, hanno a disposizione anche solo il pareggio'ultima giornata. La volata per il titolo di campione d'della Serie A è un affare tuttoese. Le altre, a partire da Roma, Juventus e Atalanta, sono tagliate fuori dall'aritmetica perché non possono in nessun caso arrivare a quota 40. Potrebbe in linea teorica il Napoli che deve recuperare il match di Torino contro la Juventus, motivo per cui in caso di arrivo a 40 dibisognerà attendere il recupero della sfida dell'Allianz per la proclamazione ufficiale. Ilha, nei confronti dell', anche il teorico ...