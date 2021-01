Milan, niente visite alla Madonnina per Tomori: il programma | PM News (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - niente visite mediche alla Madonnina per Fikayo Tomori, in arrivo a Milano dal Chelsea: ecco il programma di oggi Milan, niente visite alla Madonnina per Tomori: il programma PM News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIEmedicheper Fikayo, in arrivo ao dal Chelsea: ecco ildi oggiper: ilPMPianeta

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS - Niente visite mediche alla Madonnina per Fikayo Tomori, in arrivo a Milano dal Chelsea: ecco il programma di oggi ...

Roma, Pedro e Mkhitaryan in dubbio. Milan, c'è Kjaer. Juve, più Bernardeschi di Chiesa

Torna in campo la serie A per la diciannovesima giornata, l'ultima del girone di andata. Si comincia stasera, alle ore 20:45, con il Benevento che ospiterà il nuovo Torino di Nicola. Sabato alle 15, a ...

