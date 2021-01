Milan, il nuovo arrivo Tomori è carico: “Prometto di dare il massimo” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il nuovo acquisto del Milan, Fikayo Tomori, è pronto a iniziare la sua avventura italiana. Arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, l’ex difensore del Chelsea è già convocabile per la sfida di sabato 22 gennaio contro l’Atalanta. Tramite un video caricato sui social del Diavolo, Tomori ha detto le sue prime parole da rossonero: «Sono molto contento di aver firmato per il Milan, un grande club con una grande storia. Vi Prometto di dare il massimo e di combattere per questi colori. Forza Milan!». SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilacquisto del, Fikayo, è pronto a iniziare la sua avventura italiana. Arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, l’ex difensore del Chelsea è già convocabile per la sfida di sabato 22 gennaio contro l’Atalanta. Tramite un video caricato sui social del Diavolo,ha detto le sue prime parole da rossonero: «Sono molto contento di aver firmato per il, un grande club con una grande storia. Vidiile di combattere per questi colori. Forza!». SportFace.

