Milan-Atalanta | Pioli | “Nerazzurri incredibili | ma domani proveremo a vincere”

Nella giornata di domani il Milan tornerà in campo a San Siro contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, nel match valevole per il diciannovesimo turno del campionato di Serie A 2020/2021. Il tecnico rossonero Stefano Pioli, nel corso della classica conferenza stampa di vigilia, ha analizzato la crescita della sua squadra e presentato la partita contro i Nerazzurri: "Essere consapevole delle proprie qualità e con grande convinzione è molto importante. Rispettiamo i nostri avversari, sono forti e gli faccio i miei complimenti per l'incredibile lavoro svolto negli ultimi anni, ma domani dovremo provare a vincere. Sono soddisfatto di ritrovare Theo, Dalot lo ha sostituito bene, ma lui avrà un ruolo molto importante domani".

