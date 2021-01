Milan-Atalanta, Gasperini: “Rossoneri temibili anche senza Ibrahimovic. Domani in campo per imporci” (Di venerdì 22 gennaio 2021) E' tutto pronto per Milan-Atalanta.Si affronteranno Domani sera a "San Siro" Milan e Atalanta, nel match valido per la 19^ giornata per la serie A. Una sfida presentata dal tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, intervenuto all'interno della sala stampa del centro sportivo 'Bortolotti' per analizzare la sfida contro di Domani sera contro i Rossoneri."Domani ci si aspetta una partita tanto attesa, tra due squadre che vogliono imporsi sul campo. Io non rinnego niente nemmeno delle ultime due partite, l'altro giorno abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Noi arriviamo a questa partita con un buon morale, ci presentiamo davanti alla prima in classifica e cercheremo di fare la miglior partita possibile. Io sono critico ... Leggi su mediagol (Di venerdì 22 gennaio 2021) E' tutto pronto per.Si affronterannosera a "San Siro", nel match valido per la 19^ giornata per la serie A. Una sfida presentata dal tecnico della Dea, Gian Piero, intervenuto all'interno della sala stampa del centro sportivo 'Bortolotti' per analizzare la sfida contro disera contro i."ci si aspetta una partita tanto attesa, tra due squadre che vogliono imporsi sul. Io non rinnego niente nemmeno delle ultime due partite, l'altro giorno abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Noi arriviamo a questa partita con un buon morale, ci presentiamo davanti alla prima in classifica e cercheremo di fare la miglior partita possibile. Io sono critico ...

