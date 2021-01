Michelle Pfeiffer interpreterà Betty Ford nella serie “The First Lady”!

(Di venerdì 22 gennaio 2021)sarànuova ed acclamatatv antologica prodotta da Showtime e Lionsgate: “TheLady“. La nuovaè stata scritta da Aaron Cooley Lo show televisivo vedrà nel cast, anche la partecipazione di Viola Davis nei panni diObama, mentre Susanne Bier, regista danese e vincitrice dell’Emmy per il suo “The Undoing“, ha già firmato per dirigere ogni episodio della. Michelee Viola Davis saranno dunque insieme per raccontare attraverso i loro volti, la storia di donne straordinarie. Dopo il discorso alla nazione di Joe Biden e il successo mediatico di Kamala Harris, arrivano le donne dei presidenti; donne potenti da un punto di vista sia ...

L'attrice Michelle Pfeiffer sarà la protagonista di The First Lady, la serie antologica diretta da Susanne Bier, con il ruolo di Betty Ford. Michelle Pfeiffer interpreterà Betty Ford nella serie The F ...