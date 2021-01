Michelle Hunziker sbotta e ce l’ha con tutti: “Situazione imbarazzante” (Di venerdì 22 gennaio 2021) La conduttrice Michelle Hunziker si è trovata coinvolta in una vera e propria bufera mediatica. Situazione che però non accetta E’ il momento per la conduttrice svizzera Michelle Hunziker, di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 22 gennaio 2021) La conduttricesi è trovata coinvolta in una vera e propria bufera mediatica.che però non accetta E’ il momento per la conduttrice svizzera, di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Isabella Bellitto su BlogLive.it.

Pietro13774113 : RT @ADeborahF: Facile se per diventare ricca hai dovuto sposare due milionari Michelle Hunziker contro il governo: 'Basta assistenzialismo'… - AnnamariaBriola : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a Michelle Hunziker, attaccata sui social per aver espresso un pensiero critico nei confronti di alcune scel… - lukienadia : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a Michelle Hunziker, attaccata sui social per aver espresso un pensiero critico nei confronti di alcune scel… - StefaniaVaselli : RT @paolorm2012: Michelle Hunziker contro il governo: 'Basta assistenzialismo'. Ma i fan l'attaccano: 'Facile parlare a pancia piena' - Il… - Pietro13774113 : RT @giulianobernar7: Michelle Hunziker contro il governo: “Basta assistenzialismo”. Ma i fan l’attaccano: “Facile parlare a pancia piena” h… -