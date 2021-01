Michelle Hunziker | il post contro il governo | «Basta assistenzialismo» Ma i fan s' infuriano | «Facile parlare a pancia piena»

matteosalvinimi : Al di là di ogni posizione politica, condivido le preoccupazioni di buonsenso espresse da Michelle #Hunziker sul fu… - matteosalvinimi : ...Ho visto il post Instagram di @m_hunziker e c'è un diluvio di commenti positivi ?? Forza Michelle, madrina del Co… - tiber_h : RT @matteosalvinimi: Al di là di ogni posizione politica, condivido le preoccupazioni di buonsenso espresse da Michelle #Hunziker sul futur… - enzono16 : RT @matteosalvinimi: Al di là di ogni posizione politica, condivido le preoccupazioni di buonsenso espresse da Michelle #Hunziker sul futur… - tiz2060 : RT @matteosalvinimi: ...Ho visto il post Instagram di @m_hunziker e c'è un diluvio di commenti positivi ?? Forza Michelle, madrina del Codic… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Alvin ha annunciato oggi con un post Instagram che non parteciperà come inviato alla nuova edizione de L'isola dei Famosi. Per lui nuovi ...La provocazione di un ragazzo inglese su Tik Tok ha scatenato la reazione di Aurora Ramazzotti, che gli ha risposto per le rime con un rap.