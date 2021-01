Michelle Hunziker furiosa | l’attacco polemico | “Soltanto fake news”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ancora polemiche per quanto riguarda la riflessione dicon la stessa conduttrice che ha voluto chiarire la posizione:Nei giorni scorsi sono usciti alcuni articoli commentando il pensiero di, che ha voluto chiarire la sua posizione una volta per tutte. Attraverso il suo profilo Instagram la conduttrice di L'articolo è apparso prima sul sito Viaggi.com

DaCaiomauro : RT @susy43279731: Michelle Hunziker contro il governo: “Basta assistenzialismo”. Ma i fan l’attaccano: “Facile parlare a pancia piena” http… - nuriachristine : @mariamasi14 Scusa, non era un tweet, era un articolo. ?????????? - ClaudioAgos : RT @giulianobernar7: Michelle Hunziker contro il governo: “Basta assistenzialismo”. Ma i fan l’attaccano: “Facile parlare a pancia piena” h… - Mauro5514 : RT @susy43279731: Michelle Hunziker contro il governo: “Basta assistenzialismo”. Ma i fan l’attaccano: “Facile parlare a pancia piena” http… - LuciaMosca1 : (Michelle Hunziker contro il governo: 'Trasmette l'instabilità più totale') Segui su: La Notizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

Ancora polemiche per quanto riguarda la riflessione di Michelle Hunziker con la stessa conduttrice che ha voluto chiarire la sua posizione ...La conduttrice Michelle Hunziker si è trovata coinvolta in una vera e propria bufera mediatica. Situazione che però non accetta ...