"Mi vergogno": Luca Ricolfi dà una lezione alla sinistra a Stasera Italia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un giudizio molto severo quello che Luca Ricolfi ha espresso sull'esecutivo, e sul Pd in particolare, a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli su Rete4. "La politica sociale di questo governo è stata caratterizzata da una continua deriva di tipo assistenziale, che va contro quel po' di riformismo e anti-assistenzialismo che nel Pd sopravviveva". E ancora: "Con questa mossa Renzi ha dimostrato la non maturità democratica della sinistra", ha detto riferendosi alla crisi aperta dal leader di Italia Viva. Il sociologo è passato poi a bacchettare la sinistra Italiana: "Da decenni ormai ogni volta che si affaccia la possibilità che a governare non sia la sinistra si grida all'allarme democratico"

