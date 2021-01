Meteo weekend, le previsioni di sabato 23 e domenica 24 gennaio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un doppio ciclone colpirà l’Italia nel corso del fine settimana. Sono attese piogge forti, neve solo a quote medio alte e venti tempestosi. sabato pioverà ancora al Nordest mentre sulla parte occidentale assisteremo a un temporaneo miglioramento. Altre precipitazioni interesseranno la Toscana, l'Umbria e sul basso Tirreno con temporali possibili in Campania, Calabria e Sicilia. Residue piogge continueranno a bagnare le aree tirreniche, in particolare il Lazio. Una nuova minaccia è attesa per domenica con piogge concentrate soprattutto al Centrosud. Dal pomeriggio, mentre la pioggia cesserà definitivamente su tutto il Nord, una severa fase di maltempo colpirà il Sud, specialmente l'area del basso Tirreno, come la Campania e la Calabria settentrionale. In queste zone si alterneranno mareggiate intense, temporali e locali nubifragi. Le ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un doppio ciclone colpirà l’Italia nel corso del fine settimana. Sono attese piogge forti, neve solo a quote medio alte e venti tempestosi.pioverà ancora al Nordest mentre sulla parte occidentale assisteremo a un temporaneo miglioramento. Altre precipitazioni interesseranno la Toscana, l'Umbria e sul basso Tirreno con temporali possibili in Campania, Calabria e Sicilia. Residue piogge continueranno a bagnare le aree tirreniche, in particolare il Lazio. Una nuova minaccia è attesa percon piogge concentrate soprattutto al Centrosud. Dal pomeriggio, mentre la pioggia cesserà definitivamente su tutto il Nord, una severa fase di maltempo colpirà il Sud, specialmente l'area del basso Tirreno, come la Campania e la Calabria settentrionale. In queste zone si alterneranno mareggiate intense, temporali e locali nubifragi. Le ...

